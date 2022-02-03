В Омской области приостановят диспансеризацию и отправят школы на дистанционку

ОМСК, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Омской области, где с конца января количество выявляемых случаев заражения коронавирусом увеличилось на 80%, приняли решение перевести с 7 по 21 февраля омские школы, за исключением 9-х и 11-х классов, техникумы и колледжи на дистанционный режим обучения, сообщил в четверг журналистам губернатор Александр Бурков. Власти также решили приостановить диспансеризацию и оказание плановой медпомощи в амбулаторном звене.

"С 7 по 21 февраля школьные учреждения уходят на дистанционную работу. Это не касается только 9-х и 11-х классов, которым нужно готовиться к экзаменам. Дистанционно будут работать колледжи и техникумы, за исключением тех, кто сейчас проходит промежуточную аттестацию. По детским садам продолжаем действовать индивидуально и закрываем только в случае превышения порога заболеваний в 20%", - сказал Бурков.

По его словам, несмотря на рост заболеваемости, болезнь в большинстве случаев протекает в легкой форме. Только у 5,8% заболевших, по данным Роспотребнадзора, диагностируется пневмония. "Тем не менее, в 3,5 раза возросла нагрузка на все амбулаторно-поликлинические учреждения. Поэтому решения сегодняшнего штаба в первую очередь направлены на поддержку первичного звена. Мы приостанавливаем диспансеризацию и плановую помощь в амбулаторном звене", - отметил глава региона.

Он добавил, что в январе омским поликлиникам было дополнительно предоставлено 100 автомобилей, теперь решено дополнительно направить в помощь медикам еще 60 машин. Выдача листов нетрудоспособности, справок для детсадов и школ при наличии положительного ПЦР на коронавирус будет происходить дистанционно. Студенты Омского медицинского университета, которые помогают в больницах, будут временно трудоустроены. На закупку лекарств для первичного звена регион из резервного фонда выделит дополнительные средства.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Омской области с начала пандемии заразились 147 464 человека, из которых 135 510 выздоровели и 3 577 умерли. За последние сутки выявлен 1 801 случай заражения, при этом еще 31 января этот показатель составлял 1 007 человек. В регионе уже зафиксирован штамм "омикрон". Как сообщил омский Минздрав, в прививочной кампании приняли участие 1 104 493 жителей региона, из них вторым компонентом вакцины привиты 838 041 человек. План по вакцинации в области - 893 602 жителя.

Омские власти ввели с 30 октября 2021 года QR-коды для доступа в учреждения культуры, кинотеатры, библиотеки, физкультурные учреждения, аквапарки и гостиницы. С 4 ноября QR-коды введены для посещения предприятий общественного питания, парикмахерских, торговых и торгово-развлекательных центров, за исключением продовольственных магазинов, аптек и салонов связи. С 1 декабря - для сотрудников региональных и муниципальных властей для посещения органов власти.