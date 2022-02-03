В молодежных Дельфийских играх в Красноярске примут участие около 2,5 тыс. человек

КРАСНОЯРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Участие в ХХI молодежных Дельфийских играх России в Красноярске примет около 2,5 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора в четверг.

Игры пройдут в Красноярске с 22 по 27 апреля. В четверг в Красноярске прошло первое заседание оргкомитета по подготовке проведения игр.

"Ожидается, что в этом году в Играх примут участие около 2 500 человек в составе делегаций из субъектов Российской Федерации. Соревнования пройдут в 34 конкурсных номинациях на площадках краевых учреждений культуры, образования и молодежной политики, а также СФУ и Института искусств имени Д. А. Хворостовского. Церемонии открытия и закрытия предполагается провести в спорткомплексе "Арена. Север", - говорится в сообщении.

Как сообщил директор Международного Дельфийского комитета Владимир Понявин, игры в Красноярске планируют связать с Годом культурного наследия народов России, объявленного в 2022 году указом президента России Владимира Путина и Годом народного творчества и культурного наследия, объявленного решением Совета глав государств СНГ. "Особое внимание будет уделено 200-летию основания Енисейской губернии и предстоящему 400-летию Красноярска. Подобный опыт у нас есть. В частности, в 2007 году Игры были посвящены 1000-летию Ярославля, в 2021 - 300-летию Перми, которое пройдет в 2023 году", - цитирует пресс-служба Понявина.

Дельфийские игры России - ежегодные комплексные соревнования, проводящиеся в целях выявления и поддержки творчески одаренных детей и молодежи страны. Красноярск принимал Дельфийские игры в 2006 году.