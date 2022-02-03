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Онлайн-экскурсию о создательнице противочумной вакцины подготовил Музей Победы в Москве

Музей покажет онлайн-экскурсию ко Дню женщины-врача на сайте

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Тематическую онлайн-экскурсию ко Дню женщины-врача покажет на своем сайте Музей Победы. Ролик познакомит зрителей с профессиональным подвигом советского бактериолога Магдалины Покровской, создавшей первую в мире вакцину от чумы, сообщила в четверг пресс-служба ФГБУК "Музей Победы".

"В программе "Люди и судьбы" экскурсовод Музея Победы расскажет об опасном эксперименте, на который пошла Магдалина Покровская ради проверки вакцины и спасения людей от страшной болезни. Пользователи увидят архивные фото и кинокадры о разработке препарата. В видеосюжете можно узнать, как в военные годы, несмотря на нацистские планы по захвату лаборатории, советский бактериолог создавала новый способ дезинфекции ран, лекарства от тифа и туляремии", - говорится в сообщении.

К памятной дате биографию великого советского ученого Магдалины Покровской внесли во всенародный исторический проект "Лица Победы". Кроме этого, Музей приглашает всех жителей страны принять участие в проекте "Лица Победы" и навечно сохранить память о своих родных. Биографию вместе с фото своих родственников, которые в годы войны работали в госпитале или в школе, трудились в колхозе или на заводе, можно самостоятельно загрузить на сайте проекта или отправить по почте. Все присланные истории войдут в мультимедийную экспозицию "Лица Победы" Музея Победы на Поклонной горе.

Международный день женщины-врача отмечается 3 февраля. Праздник посвящен дню рождения Элизабет Блэкуэлл, которая стала первой женщиной-врачом в США. Она инициировала движение, которое помогло женщинам получить доступ и равенство в области медицины. Сегодня врач - одна из самых популярных женских профессий в мире.

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