Эксперт: ковид может спровоцировать инфаркт миокарда у людей с ишемической болезнью сердца

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Новая коронавирусная инфекция может стать пусковым механизмом для инфаркта миокарда у людей с ишемической болезнью сердца, сообщил в четверг генеральный секретарь Евразийской ассоциации терапевтов, профессор кафедры внутренних болезней и общей физиотерапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, кардиолог Александр Арутюнов.

"[При ковиде] может быть осложнение ишемической болезни сердца (ИБС), которая уже была у человека, и да, ковид мог спровоцировать, поспособствовать ухудшению кровотока коронарных артерий. Фактически мы говорим, что была ИБС, появился ковид, ковид ухудшил течение ИБС и привел к появлению инфаркта миокарда, скорее, он [ковид] стал пусковым механизмом", - сказал он в эфире телеканала "Доктор".

Арутюнов добавил, что несмотря на то, что ковид при "омикроне" протекает легче, лица с ожирением, сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями все равно находятся в группе риска. "Само по себе активное воспаление, даже при гриппе, может спровоцировать сердечно-сосудистые события. Например, в острую фазу гриппа в шесть раз увеличиваются шансы на сердечно-сосудистое событие, а что говорить про COVID-19", - рассказал эксперт.

Отвечая на вопрос о том, может ли вакцинация от коронавируса спровоцировать боли в сердце, врач сообщил, что это маловероятно. "Если мы говорим о вакцине, то нет никакого механизма, влияющего на боль в сердце, у вакцин. Есть крайне редкие, менее 0,001%, осложнения на РНК-вакцинах, но они не характерны для векторных вакцин", - заключил Арутюнов.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, зарегистрировано 12 284 564 случая заражения коронавирусом, умерли 333 357 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.