Вильфанд рассказал о происхождении имен циклонов и антициклонов

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Появление имен у циклонов и антициклонов - это коммерческая история, придуманная Свободным университетом Берлина. Любой желающий за определенную плату может дать имя барическому образованию, причем антициклоны стоят дороже, так как существуют дольше, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в четверг.

"Есть такой в Германии Свободный университет Берлина, там очень много знаменитых факультетов, в том числе факультет метеорологии. У них есть метеостанция, которую в общем очень трудно поддерживать, государство не поддерживает, потому что он такой свободный университет, частный. И вот они придумали - а вот если именовать барические образования. И если кто-то захочет назвать именем, своими или знакомого, он должен платить деньги. Стоимость названия такова: если кто-то хочет назвать барическое образование, циклон, он должен заплатить €240, если антициклон - €360", - рассказал он на онлайн-конференции в Москве.

По словам Вильфанда, при этом должно соблюдаться гендерное равенство: в течение нечетных лет наименования циклонов мужские, а антициклонов - женские. В четные годы наоборот.

"Сейчас 2022 год, поэтому все циклоны носят женские имена. А почему дороже, дело в том, что барические образования, антициклоны, держатся существуют дольше, чем циклоны. Но эти деньги используются для поддержки этой метеостанции", - отметил метеоролог.