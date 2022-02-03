Внеплановые каникулы продлили в школах Кабардино-Балкарии до 13 февраля

НАЛЬЧИК, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) приняли решение о продлении внеплановых каникул в школах республики на неделю, до 13 февраля, из-за эпидситуации. Об этом сообщили в министерстве просвещения, науки и по делам молодежи в четверг.

Внеплановые каникулы для учеников 1-8 и 10 классов в школах КБР начались 26 января и должны были продлиться до 6 февраля из-за ухудшения эпидситуации и высокого процента заболевших коронавирусом и ОРВИ. Учащиеся выпускных классов продолжают обучение в очном формате.

"Каникулы были продлены в целях обеспечения охраны здоровья и профилактики распространения коронавирусной инфекции среди детей школьного возраста. Каникулы продлятся до 13 февраля включительно. Для учащихся 9 и 11 классов учебный процесс продолжится в очном формате", - говорится в сообщении.

Так, на каникулах остаются учащиеся 1-8 и 10 классов, учреждения дополнительного образования, колледжи, подведомственные министерству просвещения, науки и по делам молодежи КБР.

За последние дни в регионе отмечается резкий рост заболеваемостью коронавирусом и ОРВИ.

По данным регионального оперштаба на 3 февраля, в КБР выявлено 46 319 случаев заражения коронавирусом, в том числе 321 за сутки, рост почти в два раза по сравнению с данными неделей ранее (173). Выздоровели 41 351 человек. Число людей, находящихся на амбулаторном лечении с симптомами острой респираторной инфекции достигло почти 15 тыс, у 7 677 коронавирус подтвержден.