Более 100 экспонатов зимних Олимпийских игр представили на выставке в Сочи

СОЧИ, 3 февраля. /ТАСС/. Выставка, посвященная истории зимних Олимпийских игр, открылась на курорте "Роза Хутор" 3 февраля, ее посетители могут увидеть подлинные медали и другие артефакты всех зимних Олимпийских игр начиная с 1924 года. Об этом сообщает пресс-служба курорта.

"Сегодня, 3 февраля, на курорте "Роза Хутор" в культурно-этнографическом центре "Моя Россия" открылась выставка "История зимних Олимпийских игр в артефактах: из коллекции Владимира Потанина". Экспозиция сформирована на основе олимпийских артефактов, входящих в коллекцию основателя компании "Интеррос", благотворителя и мецената Владимира Потанина. Посетители выставки смогут увидеть более 100 уникальных экспонатов: подлинные наградные, памятные медали и другие артефакты всех зимних Олимпийских игр начиная с первых Игр, прошедших в Шамони (Франция) в 1924 году", - говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что курорт "Роза Хутор" был выбран для демонстрации экспозиции, так как именно здесь на трассах курорта во время Олимпиады в Сочи было разыграно 30 комплектов олимпийских медалей в 15 спортивных дисциплинах (горнолыжный спорт, сноуборд, фристайл), почти треть от общего количества комплектов медалей (98), а также 32 из 76 комплектов паралимпийских медалей. Впервые за историю Олимпийских игр все соревнования по горнолыжному спорту, фристайлу и сноуборду прошли на одном объекте.

"Для города Сочи и всей нашей страны это большое знаковое событие, ведь экспозиция открывает нам интереснейшие страницы истории всех зимних Олимпийских игр, которые проходили на нашей планете, в том числе и нашей сочинской Олимпиады! 2014 год стал поистине судьбоносным для нашего города. Он полностью изменился внешне, а его жители - внутренне. Современная инфраструктура, новая философия гостеприимства, повсеместное увлечение сочинцев физкультурой и спортом, в том числе и его зимними видами - все это продолжает способствовать дальнейшему развитию и процветанию главного курорта России", - приводятся в сообщении слова главы города Сочи Алексея Копайгородского.

Выставка приурочена к проведению XXIV Олимпийских зимних игр и XIII Паралимпийских зимних игр в Пекине, а также к восьмой годовщине XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр в Сочи.