"Лыжня России" пройдет в большинстве регионов ЦФО в привычном формате, но с QR-кодами

ТАМБОВ, 3 февраля. /ТАСС/. Всероссийская гонка "Лыжня России" пройдет в большинстве регионов Центральной России в привычном формате, но с соблюдением всех мер предосторожности. Так, в Тамбовской и Рязанской областях для участия в забеге попросят предоставить сертификат о вакцинации или справку, а в Ивановской области соревнования проведут в течение двух дней, сообщили ТАСС в региональных департаментах спорта.

"В Воронеже в этом году "Лыжня Россия" пройдет на базе "Олимпик", участникам потребуется справка от врача, сертификат о вакцинации спрашивать не будут", - сообщили ТАСС в департаменте физкультуры и спорта региона, уточнив, что на этот раз проведение онлайн-регистрации не планируется, поэтому число участников станет понятно лишь на стартах. В Тамбовской области соревнования традиционно пройдут на лыжном стадионе в парке "Дружба", однако из-за сложившейся эпидситуации вход на стадион для граждан старше 18 лет будет осуществляться по qr-кодам, на входе будет проводиться замер температуры.

В Рязанской области на этот раз участвовать в соревнованиях смогут только мужчины и женщины старше 18 лет. Для них подготовлены дистанции 5 и 10 км, кроме того, состоится VIP-гонка на 2022 метра. В Ивановской области забег пройдет в 18 из 27 муниципалитетов, при этом главный старт состоится в Фурмановском районе. "Чтобы развести потоки людей, мы в этом году проведем соревнования в течение двух дней - 12 и 13 февраля, все старты будут раздельными, QR-код требовать не планируем", - сообщили в региональном департаменте спорта.

В Липецкой области на соревнования ждут целые семьи, ограничений по возрасту участников не будет. Предполагается три этапа лыжни: индивидуальный забег на дистанции 5 и 10 км, детский - на 350 м для малышей до 10 лет, приуроченный к 350-летию Петра I, а также костюмированный забег на 350 м - для этого необходимо прийти в костюме персонажа, который больше всего нравится. Онлайн-регистрацию на гонку прошли уже более 100 человек, но также можно зарегистрироваться прямо перед стартом.

В Белгородской, Калужской и Брянской областях гонку "Лыжня России перенесли на неопределенный срок из-за ухудшения эпидобстановки. В Ярославской и Владимирской областях вопрос о проведении соревнований пока не решен.

"Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире.