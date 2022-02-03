Флаг крупнейшего вуза Северного Кавказа подняли на вершину вулкана в Мексике

СТАВРОПОЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Студент Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) совершил восхождение на вулкан Орисаба в Мексике (Северная Америка) и поднял на вершину флаг вуза. Свое восхождение Ахмед Гюльмагомедов посвятил юбилею университета, сообщает в четверг пресс-служба СКФУ.

"Студент колледжа Северо-Кавказского федерального университета в городе Ставрополе Ахмед Гюльмагомедов совершил восхождение на самый высокий вулкан Северной Америки - Орисаба, высота которого составляет 5 636 м. Свое восхождение он приурочил к десятилетнему юбилею Северо-Кавказского федерального университета, подняв флаг на вершине", - говорится в сообщении.

Студент совершал восхождение вместе со своим отцом и группой альпинистов бизнес-клуба "Южный рубеж", объединяющего предпринимателей Ставрополья. "Штурмовать вершину приходилось без полноценного отдыха, ведь спать на такой высоте было практически невозможно. <…> Правда, с погодой повезло - небольшой ветер со временем утих, а в остальном условия были идеальными для восхождения", - приводятся в сообщении слова студента.

СКФУ - крупнейший вуз Северного Кавказа, который был образован в 2012 году на базе трех крупных вузов Ставрополья. В Северо-Кавказском федеральном университете учатся около 25 тыс. студентов.