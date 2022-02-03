Проценко поддержал инициативу о введении электронных лекарственных рецептов

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Врачам необходимо дать возможность на дистанционном приеме пациента выписывать электронные лекарственные рецепты. Об этом сообщил в четверг главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

"Хотелось бы как врачу вернуться и ко второму решению, которое тоже очень важно именно сейчас в период пандемии, в период сверхнагрузок на первичное звено - это использование дистанционных технологий для выписывания рецептов для лечения пациентов. Сейчас врач дистанционно может только скорригировать свой диагноз, а за рецептом пациентам все равно чаще нужно обращаться лично. Поэтому мы предлагаем дать возможность врачу при наличии медицинской карты в бумажном и электронном виде осуществлять дистанционный прием пациентов, ставить диагноз и выписывать электронные рецепты", - сказал Проценко на встрече с членами "Деловой России".

По его словам, безусловно, есть опасения при введении электронных рецептов, но врачи понимают, где достаточно телеконсультации для пациента, а где нужен личный прием.

Он отметил, что в Москве из-за повышенного уровня заболеваемости коронавирусом уже реализована возможность открытия и закрытия электронного больничного листа с использованием телемедицины.

"Абсолютно уверен, что решения продиктованы текущей ситуацией жизни и значительно улучшат доступность и качество оказания первичной медицинской помощи в нашей стране", - отметил Проценко.