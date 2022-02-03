Пассажиропоток метрополитена в Петербурге снизился на 25% из-за коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Пассажиропоток Петербургского метрополитена снизился примерно на 25% по сравнению с январем, в связи с этим был оптимизирован график транспортного обслуживания. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен".

"С ростом заболеваемости COVID-19 в Петербурге пассажиропоток Петербургского метрополитена упал примерно на четверть по сравнению с январем, в связи с этим график транспортного обслуживания оптимизирован, на каждой линии сокращены размеры движения поездов", - говорится в официальной группе "ВКонтакте" ГУП "Петербургский метрополитен".

В пресс-службе также отметили, что подавляющее большинство сотрудников метрополитена прошли полный курс вакцинации против коронавируса, на предприятии сформирован коллективный иммунитет. При этом количество больничных листов, выдаваемых сотрудникам метрополитена, "в целом дублирует общий тренд к увеличению". "Оптимизация рабочих смен позволяет обеспечивать установленные размеры движения и сохранять высокий уровень качества пассажирских перевозок, их безопасность и бесперебойность", - говорится в сообщении.

Метрополитен Санкт-Петербурга обеспечивает около 40% перевозок в городе. В среднем система перевозит более 2 млн человек в сутки. Подземка состоит из шести эксплуатационных депо и 72 станций на пяти линиях общей протяженностью 124,8 км. Первая линия метрополитена открылась 15 ноября 1955 года.