Губернатор Мурманской области предложил распространить программу капремонта на ссузы

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил распространить программу капитального ремонта школ в рамках нацпроекта "Образование" и на средние профессиональные учебные заведения. Предложение было озвучено в ходе рабочей встречи в Москве губернатора и министра просвещения РФ Сергея Кравцова, сообщила пресс-служба главы региона.

"Регионом подготовлен пакет предложений, отдельные из которых затрагивают не только Мурманскую область, но и страну в целом. Так, Андрей Чибис обратил внимание главы Минпросвещения на то, что благодаря нацпроекту "Образование" у колледжей появилась возможность оборудовать мастерские и лаборатории по мировым стандартам, однако эффект от этого значительно снижается из-за обветшавших помещений и недостаточных площадей. Регион выступает с инициативой распространить запущенную в России в рамках нацпроекта программу капитального ремонта школ также на учреждения среднего профессионального образования", - говорится в сообщении.

Отдельным пунктом повестки встречи стало состояние школы № 12 города Североморска. Это крупнейшая школа во флотской столице, в прошлом году отметила полувековой юбилей, но за эти годы ни разу капитально не ремонтировалась. Губернатор обратился к министру с просьбой о федеральном софинансировании комплексного ремонта школы.

Также глава региона предложил включить Мурманский арктический государственный университет (МАГУ) в комплексную программу по модернизации и стратегическому развитию педагогических вузов "Учитель будущего поколения России". Как отметил губернатор, треть студентов МАГУ обучается по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки "Образование и педагогические науки". Участие в программе даст возможность сформировать в университете единую образовательную среду для подготовки современных педагогов и переподготовки уже работающих учителей. Кравцов поддержал инициативы региона, все затронутые губернатором вопросы Минпросвещения возьмет в работу.

В целом, отметил Чибис, расходы на образование увеличены с 2019 года в области на 50% и в этом году составляют 24,8 млрд рублей.