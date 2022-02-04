Выставка о заповедной природе Камчатки откроется на ВДНХ

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Выставка "Камчатка: твое невероятное приключение" пройдет с 4 февраля по 5 марта в центре океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Кроноцкого заповедника.

"Мы хотим, чтобы жители страны увидели красоту заповедной природы Камчатки вживую. Однако путешествия на полуостров связаны со стереотипами. Кто-то считает, что это непомерно дорого, другие уверены, что в заповедниках вообще нельзя находиться, третьи привыкли к дикому туризму и не понимают, как организовать поездку бережно для природы. Поэтому наша выставка - это важный диалог с аудиторией. Через лекции, фильмы, интерактивы мы хотим дать правильные знания и впечатления, открывающие дорогу к познанию Камчатки", - отметил заместитель директора по науке и экологическому туризму Кроноцкого заповедника Роман Корчигин, чьи слова приводятся в сообщении.

На выставке будут представлены три экспозиции: подборка трехмерных фотокартин "Заповедная природа Камчатки", на которых с иллюзией объема и движения изображены вулканы, гейзеры, а также символы Камчатки - бурые медведи, лисицы, лосось, дикие северные олени. Кроме того, пройдет выставка, посвященная традиционной гонке на собачьих упряжках "Берингия", а также фоторассказ Кроноцкого заповедника о жизни морских животных полуострова "Большие и уязвимые", который содержит кадры из жизни обитателей моря и побережья Кроноцкого, Командорского, Корякского заповедников и Южно-Камчатского заказника - сивучей, китов, каланов и других животных.

"Каждую субботу до 5 марта включительно посетители смогут поучаствовать в насыщенной программе лекций, кинопоказов, проверить уровень своих знаний о Камчатке в викторине с камчатскими сувенирами в качестве призов. Будут показаны документальные фильмы "Медведи Камчатки. Начало жизни" и "Нерка: рыба красная" - победители российских и зарубежных кинофестивалей. Обе ленты посвящены заповедной природе Камчатки. Мастер-классы для взрослых и детей помогут раскрыть их творческие способности: гостям предложат нарисовать, слепить или воплотить на магните заповедных обитателей полуострова", - добавил директор Камчатского выставочно-туристического центра Александр Журавлев.