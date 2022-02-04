Власти Роттердама согласились разобрать мост Конингсхэвен для прохода яхты Джеффа Безоса

ЛОНДОН, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Роттердама дали разрешение на частичную разборку старинного моста Конингсхэвен для прохода новой яхты американского миллиардера Джеффа Безоса. Об этом сообщила газета "Гардиан" со ссылкой на местную администрацию.

Верфь, которая занимается постройкой судна в Альблассердаме, расположенного неподалеку от Роттердама, обратилась в местный совет с просьбой демонтировать центральную секцию моста, чтобы яхта основателя компании Amazon стоимостью 485 млн долларов могла пройти по реке Ньиве-Маас и выйти в Северное море.

Решение разобрать часть моста, который был возведен в 1878 году и является одним из символов города, вызвало недовольство среди некоторых его жителей, поскольку после завершения капитального ремонта в 2017 году власти обещали больше его не демонтировать. Как ожидается, процесс разборки и сборки секции моста займет около двух недель и произойдет летом.

По данным журнала "Форбс", Безос является богатейшим человеком в мире, несмотря на развод в 2019 году с супругой, которой досталось 4% акций Amazon. Состояние 58-летнего предпринимателя, владеющего 11,1% акций компании, оценивается в $200 млрд. Помимо Amazon, он основал частную аэрокосмическую компанию Blue Origin и является владельцем одной из старейших газет США "Вашингтон пост". --0--иг