В Волгограде проводят проверку в больнице после смерти пациента с ковидом

ВОЛГОГРАД, 4 февраля. /ТАСС/. Комитет здравоохранения Волгоградской области проводит проверку в медицинском учреждении в связи со смертью пациента с коронавирусом, сообщили журналистам в пресс-службе комитета.

В четверг в местных СМИ появилась информация о гибели пациента с коронавирусом, по мнению его родственников, якобы из-за того, что при его транспортировке в машине скорой помощи в больницу закончился кислород.

"В настоящее время в медицинском учреждении проводится проверка. Медицинское учреждение опровергает недоукомплектованность автомобиля необходимым оборудованием. Как только машина вернулась, комиссией был сразу же проведён осмотр автомобиля на исправность дыхательного оборудования. Машина скорой помощи укомплектована всем необходимым оборудованием, в том числе кислородом и мешком амбу, имеются соответствующие журналы проверки оборудования", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пациент заболел коронавирусом, обеспечивался необходимыми лекарственными препаратами, ему предлагалась госпитализация, он и его родственники отказались. По данным комитета, на момент вызова бригады скорой помощи, пациент находился в крайне тяжелом состоянии, состояние осложнялось наличием у него другого тяжелого заболевания. Медики транспортировали его в больницу в Урюпинск, ввиду того, что она была ближайшим медицинским учреждением, перевозка осуществлялась на кислородной поддержке пациента.

"По возвращению автомобиля зафиксирован остаток кислорода на момент осмотра машины. По данным облздрава, все стационары, а также станции скорой помощи полностью обеспечены кислородом и кислородным оборудованием, заключены договора на поставку медицинского газа, часть стационаров в 2021 году оснащена кислородными станциями и газификаторами", - резюмировали в комитете.