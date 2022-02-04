Учебник тундренного юкагирского языка для учащихся начальных классов издали в Якутии

ЯКУТСК, 4 февраля. /ТАСС/. Учебно-методический комплекс тундренного (северного) юкагирского языка для учащихся 1-4-х классов издан и поставлен в учебные заведения Якутии. Об этом сообщила ТАСС один из авторов учебного пособия, заведующая отделом филиала Федерального института родных языков народов Российской Федерации в Якутске Наталья Ситникова.

В Якутии, по данным института, только в 40 школах из 70 в местах компактного проживания коренных народов Севера изучают родной язык. По словам экспертов, такая ситуация сложилась в советское время и до сих пор не поменялась. Уже выросло поколение родителей, которые не владеют родным языком.

"Букварь по этому диалекту был разработан в 1980-е, но полноценных учебных комплексов до сих пор не было. Курс рассчитан для начальной общеобразовательной школы на три часа родного языка и литературного чтения, направлен на вождение в культуру юкагирского народа. Курс включает букварь, учебные пособия для 1-го, 2-го, 3-го и 4-го классов, книги для учителя, а также электронные формы учебных пособий для начальной школы", - отметила Ситникова.

Через песни и стихи

По словам авторов учебников, задания нацелены на последовательное расширение лексики и грамматики по темам, которые привлекательны для детей начальной школы. "Задания разработаны на основе системно-деятельностного подхода, каждая тема включает проекты с родителями и одноклассниками, игровые моменты и повседневную рутину на юкагирском языке для расширения сферы использования языка и практики говорения вне уроков на основе тем, близких для учащихся ("Знакомство", "Моя семья", "В классе", "В тундре" и другие). Как основа для развития продуктивных коммуникативных умений включены практические задания, контрольные вопросы, словарь для самостоятельной работы", - рассказала Ситникова.

Программа по литературному чтению на тундренном юкагирском языке разрабатывается для детей, которые начинают изучать юкагирский язык впервые. Она разработана в соответствии с программой по литературному чтению на русском языке. Вместе с тем при разработке комплекта для 2-4-х классов начальной школы учтен их уровень начинающих в изучении тундренного юкагирского языка. В учебном комплекте использованы имеющиеся издания на тундренном юкагирском языке: стихи, песни, пословицы, поговорки, истории и рассказы, сказки в адаптированном виде. В работе использованы тексты юкагирских писателей Семена, Гаврила и Николая Куриловых, а также иные доступные материалы на юкагирском языке, оригинальные тексты авторов - носителей языка.

Соавторами учебника являются учитель юкагирского языка Андрюшкинской средней общеобразовательной школы Нижнеколымского улуса Федосия Татаева, а также учитель юкагирского языка республиканской экспериментальной школы-интерната "Арктика" в Нерюнгри Анна Татаева.

О языке

Юкагирская семья включает два языка - тундренный (северный) и лесной (южный) юкагирские языки. Ранее эти языки считались диалектами одного юкагирского языка (в некоторых публикациях эта терминология воспроизводится и по сей день), однако значительные лексические и морфологические расхождения между ними позволяют рассматривать их как самостоятельные языки, уточнила собеседница агентства.

Условно юкагирские языки принято считать генетически изолированными и включать в группу палеоазиатских языков. Фактически и по лингвистическим критериям они находятся в отдаленном родстве с уральскими языками. В процессе разработки учебно-методического комплекта по языку тундровых юкагиров авторы столкнулись с дискуссией по поводу названия языка. "Носители тундренного юкагирского языка называют свой язык и свой этнос "вадул", что означает "сильный", в документации советского времени, в частности в информации Всероссийской переписи населения, вадулы и одулы (лесные юкагиры) были представлены вместе как "юкагиры". В последнее время ученые пришли к мнению, что это разные языки, относящиеся к палеоазиатской группе языков. Таким образом, язык тундренных юкагиров - это тундренный юкагирский язык, а не тундренный диалект юкагирского языка", - отметила эксперт.

Ареал компактного проживания тундровых юкагиров формируется на крайнем северо-востоке Якутии и охватывает три района - Нижнеколымский (поселок Черский, села Андрюшкино, Походск, Колымское), Аллаиховский (поселок Чокурдах, село Оленегорск) и Усть-Янский (поселки Депутатский, Омолой, села Казачье, Тумат, Усть-Янск, Юкагир).

Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года, в России численность юкагиров составляет 1 603 человек, в том числе в Якутии - 1 281, в Магаданской области - 71, на Чукотке - 198. Тундровых юкагиров (вадулов) насчитывается 390 человек. По фактическим данным, носителями юкагирского языка являются около 30 тундровых юкагиров.

Основными занятиями тундровых юкагиров являются оленеводство, охотпромысел дикого оленя и рыболовство. Традиционные верования юкагиров связаны с культами духов-хозяев, природных стихий, промысловых животных, небесного бога Хойла, предков и шаманов.