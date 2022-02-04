В Хабаровском крае 17 человек привлекли к ответственности за нарушения в шахте

ХАБАРОВСК, 4 февраля. /ТАСС/. Прокуроры привлекли к ответственности 17 человек за нарушения в работе единственной шахты в Хабаровском крае. Об этом сообщили журналистам в региональной прокуратуре.

"За допущенные нарушения 17 виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности", - говорится в распространенном релизе.

Прокуроры проверили работу АО "Ургалуголь" (входит в группу "Сибирская угольная энергетическая компания", СУЭК), эксплуатирующего угольную шахту "Северная". Это предприятие одно в регионе добывает уголь. Разработку компания ведет на Ургальском каменноугольном и Мареканском буроугольном месторождениях. Основные производственные площадки компании расположены в поселке Чегдомын Верхнебуреинского района края. Открытым способом уголь добывают на разрезах "Правобережный" и "Буреинский", подземным - на шахте "Северная".

По данным прокуратуры, проверка выявила многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства о промышленной и пожарной безопасности, об охране труда. Генеральному директору общества внесли представление, были возбуждены дела об административных правонарушениях по частям 1, 6 статьи 5.27 КоАП РФ ("Нарушение трудового законодательства"), частям 1, 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ ("Нарушение правил охраны труда"). Виновных привлекли к административной ответственности по статье 9.1 КоАП РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности") в виде штрафов на общую сумму 600 тыс. рублей.

После была проведена контрольная проверка предприятия. Установлено, что выявленные нарушения устранили. В частности, на предприятии исправили системы аэрогазового контроля, противопожарного оборудования, вентиляции воздуха, вентилятора главного проветривания. Были аттестованы допущенные к работе в шахте сотрудники, организованы тренировки специалистов вспомогательной горноспасательной команды, произведена замена кислорода в изолирующих дыхательных аппаратах. Также обеспечен межсменный режим отдыха, восстановлены права работников на очередной отпуск и его оплату, устранены нарушения санитарно-эпидемиологических правил при содержании зданий и обеспечении личной гигиены работников предприятия.

Безопасность на шахте

Сейчас на шахте действуют многофункциональная система безопасности, комплекс оповещения об аварии, система контроля за перемещением персонала в горных выработках и другие системы, сообщили ТАСС на предприятии. Персонал, занятый на подземных горных работах, оповещается об авариях специальной беспроводной сигнализацией, которая работает независимо от того, в каком месте шахты находятся люди. По словам заместителя генерального директора "Ургалугля" Владимира Бянкина, на шахте ведется непрерывное измерение состава рудничной атмосферы, контроль концентрации газов, скорости и направления движения воздуха, параметров работы вентиляторных установок. Специальная система позиционирования "видит" местонахождение человека во всех действующих горных выработках с передачей информации на дисплей в диспетчерской предприятия.

"На повышение уровня промышленной безопасности и охраны труда на шахте "Северная" в 2021 году израсходовано более 434,4 млн рублей", - сказал Бянкин агентству. В частности, деньги были направлены на поддержание в исправном состоянии комплексной системы аэрогазового контроля "Северной", на средства индивидуальной защиты персонала занятого на подземных и открытых горных работах, на обучение сотрудников по охране труда и технике безопасности на опасных производствах, на другое.