Лидер правящей в Южной Корее партии заразился коронавирусом

"Сданный председателем тест ПЦР оказался положительным. Сон Ён Гиль отменил все запланированные мероприятия, самоизолировался и строго следует указаниям карантинных органов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидер ДПТ в последние дни не контактировал с Ли Чжэ Мёном - единым кандидатом от партии на предстоящих 9 марта президентских выборах. В то же время представители руководства ДПТ, участвовавшие вместе с Сон Ён Гилем в четверг в заседании верховного совета партии, должны сдать анализы на коронавирус.

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 3 февраля в стране подтверждены 27 443 случая заражения коронавирусной инфекцией. Это новый максимум за все время пандемии. Рост числа инфицированных обусловлен быстрым распространением омикрон-штамма коронавируса.