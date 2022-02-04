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Пандемия COVID-19

Лидер правящей в Южной Корее партии заразился коронавирусом

Сон Ён Гиль отменил все запланированные мероприятия и самоизолировался

СЕУЛ, 4 февраля. /ТАСС/. Председатель правящей в Республике Корея Демократической партии "Тобуро" (ДПТ) Сон Ён Гиль заразился коронавирусом, сообщила в пятницу пресс-служба политического объединения.

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"Сданный председателем тест ПЦР оказался положительным. Сон Ён Гиль отменил все запланированные мероприятия, самоизолировался и строго следует указаниям карантинных органов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидер ДПТ в последние дни не контактировал с Ли Чжэ Мёном - единым кандидатом от партии на предстоящих 9 марта президентских выборах. В то же время представители руководства ДПТ, участвовавшие вместе с Сон Ён Гилем в четверг в заседании верховного совета партии, должны сдать анализы на коронавирус.

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 3 февраля в стране подтверждены 27 443 случая заражения коронавирусной инфекцией. Это новый максимум за все время пандемии. Рост числа инфицированных обусловлен быстрым распространением омикрон-штамма коронавируса.

Теги
Республика КореяПандемия COVID-19
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