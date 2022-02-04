В Бразилии впервые с августа за день зарегистрировали более 1 тыс. смертей от COVID-19

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 февраля. /ТАСС/. Число смертей в результате заражения коронавирусной инфекцией нового типа в Бразилии превысило 630 тыс. Как следует из обнародованных в четверг данных Минздрава, впервые с середины августа за сутки зарегистрировано более 1 тыс. летальных исходов COVID-19.

Число новых случаев заражения SARS-CoV-2 за последние 24 часа оказалось рекордным с начала пандемии - 298 408. Их общее количество превысило 26 млн. Согласно данным официальной статистики, выздоровели более 22,6 млн человек, активных случаев заражения насчитывается почти 2,86 млн.

В Бразилии с населением 213 млн человек полностью привиты от коронавируса почти 152,6 млн жителей. Около 40,5 млн человек ревакцинированы, порядка 13,5 млн бразильцев не завершили прививочный курс. С середины января в стране началась вакцинация детей в возрасте от пяти лет. С конца декабря в стране наблюдается рост числа новых случаев инфицирования по мере распространения омикрон-штамма коронавируса.