Порядка 90 семей планируют переселить из аварийного жилья в зоне БАМ в 2022 году

УЛАН-УДЭ, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Бурятии планируют до конца года переселить из аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ) порядка 90 семей. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Минстрое республики.

"В северных районах продолжится работа по переселению граждан из аварийного жилья, расположенного в зоне Байкало-Амурской магистрали. На эти мероприятия в 2022 году предусмотрено 338 млн рублей из федерального бюджета. Расселить планируется не менее 90 семей", - сообщили в министерстве.

Программа расселения коснется жителей города Северобайкальска, а также Муйского и Северо-Байкальского районов.

"Всего за весь период реализации программы, начиная с 2011 года, переселено 2 358 семей, проживающих в зоне БАМ, - отметил министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Николай Рузавин. - Сделано уже много, многое еще предстоит реализовать - расселить 2 169 семей. И в этом году мы продолжим работу в данном направлении".

В прошлом году было расселено 119 семей в зоне. Объем финансирования по программе составил 321 млн рублей.

Байкало-Амурская магистраль - одна из крупнейших железных дорог в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, она проходит по территории Иркутской и Амурской областей, Забайкальского и Хабаровского краев, Бурятии и Якутии. Хотя строительство магистрали началось еще в конце 1930-х годов, основные работы развернулись в 1974 году, когда Байкало- Амурскую железнодорожную магистраль объявили всесоюзной ударной комсомольской стройкой.