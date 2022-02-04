Площадь расселяемого аварийного жилья в Кузбассе в 2022 году вырастет на 12%

КЕМЕРОВО, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Кемеровской области, которая занимает третье место в России по площади аварийного жилья, намерены в 2022 году расселить почти 88 тыс. кв. м аварийного жилфонда, что на 12% больше, чем в прошлом году. На эти цели направят более 3,8 млрд рублей, сообщила в ответ на запрос ТАСС министр строительства Кузбасса Ирина Печеркина.

"За 2021 год в Кузбассе расселено 78,04 тыс. кв. метров аварийного жилья, это 3 530 человек, 1 789 семей. 87,82 тыс. кв. м планируется расселить в 2022 году, на это будет затрачено 3 млрд 855 млн рублей", - написала Печеркина.

По итогам прошлого года три территории Кузбасса - города Кемерово, Юрга и Яшкинский район не ввели в срок многоквартирные дома, квартиры в которых предназначались для переселения жителей аварийных домов. Тем не менее установленный региону план по переселению был выполнен в полном объеме, ввод недостроенных домов запланирован на начало текущего года.

Программа расселения аварийного жилья в РФ рассчитана на 2019-2025 годы и включена в федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жилье и городская среда". Расселению до 1 сентября 2025 года подлежат многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. В Кузбассе программу планируется завершить досрочно - до конца 2024 года.