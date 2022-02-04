В Чили впервые выявили более 30 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 февраля. /ТАСС/. Чилийские медики выявили за сутки 35 197 случаев инфицирования коронавирусом, что стало самым высоким показателем с начала пандемии. Об этом сообщил в четверг министр здравоохранения страны Энрике Парис.

"За последние семь дней число случаев выросло на 73% по сравнению с неделей до этого", - отметил он на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Mega в YouTube. Всего с начала пандемии в Чили было выявлено 2 258 005 случаев заражения.

По мнению министра, "страна, вероятно, переживает самый сложный момент этой пандемии", потому что жители устали от ограничений и менее строго соблюдают меры предосторожности.

Парис также сообщил, что за сутки были получены данные о 82 умерших от коронавируса. При этом министр подчеркнул, что не все из этих случаев смерти произошли за последние сутки. Общее число смертей достигло 39 824.

Из-за роста числа случаев заражения власти объявили об ужесточении ограничений в 17 коммунах страны.

К настоящему моменту в Чили были полностью вакцинированы более 70% жителей, бустерную дозу получили более 60%.