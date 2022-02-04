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Облачная погода, гололедица и до 6 градусов мороза ожидаются в Москве 4 февраля

Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, гололедица и до минус 6 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 4-6 градусов мороза. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до минус 14 градусов.

Ветер северный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах минус 9 - минус 4 градусов, местами небольшой снег. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 17 градусов.

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