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Спецназ ФСБ провел ночные антитеррористические учения в метро Екатеринбурга

В ходе учений отработали освобождение заложников и штурм захваченного вагона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Спецназ управления ФСБ по Свердловской области провел ночные антитеррористические учения на станции метро "Проспект Космонавтов", в ходе которых отработал освобождение заложников и штурм захваченного вагона. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления.

"На практическом этапе шла тренировка - подача сигнала об отключении линии электропередачи в тоннеле и возникновении условной ЧС, проведение эвакуации, спасение 25 заложников и штурм одного из вагонов, который захватили три условных террориста", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что также в ходе учений была проведена проверка готовности специального подразделения "Альфа" регионального управления, совершенствовались навыки действий оперативной боевой группы, оказания первой медицинской помощи при ранениях, травмах и несчастных случаях.

"Тренировка была ночью, чтобы не повлиять на организацию работы метрополитена и повседневный график жителей Екатеринбурга. Участники учений успешно справились с поставленными задачами", - резюмировали в УФСБ.

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