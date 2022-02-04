Во Владивостоке к октябрю построят приют, где собак будут готовить к пристройству в семьи

ВЛАДИВОСТОК, 4 февраля. /ТАСС/. Администрация Владивостока в мае приступит к строительству муниципального приюта для собак, где, кроме вакцинации и стерилизации, животных будут готовить к дальнейшему пристройству в семьи, сообщается в пятницу на сайте городской администрации.

"Действующее законодательство предусматривает работу с безнадзорными животными скорее ветеринарным путем: отлов, вакцинация, стерилизация и выпуск. Это не решает абсолютно проблему. Мы хотим в нашем приюте внедрить еще две дополнительные функции - социализацию и адаптацию животных с последующей пристройкой в семьи", - цитируют в сообщении заместителя главы городской администрации Азата Ислаева.

По его словам, проект создания приюта будет реализовываться поэтапно. Документация уже готова, и в марте проект направят на экспертизу, а в мае запланировано начать строительство. Приют планируется построить к октябрю, для животных построят холодные и теплые вольеры, площадки для выгула.

Позже администрация города рассчитывает получить из федеральной собственности еще один участок рядом с приютом и создать там полноценный городской дог-парк. Предполагается, что его разделят на площадки для мелких, средних и крупных пород. Выгулять своего питомца там сможет любой желающий. На этом же участке появится уникальная для России спортивная трасса международного уровня. Там можно будет проводить соревнования по ездовому спорту или прикладной кинологии.

Вероятно, к соревнованиям будут привлекаться и безнадзорные собаки, прошедшие курс работы с кинологами.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко подписал постановление о введении в крае режима повышенной готовности в связи с активностью бездомных собак и случаями нападения на людей.