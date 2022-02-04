ВДЦ "Орленок" планирует начать прием детей из Белоруссии

КРАСНОДАР, 4 февраля. /ТАСС/. Всероссийский детский центр "Орленок" в данный момент прорабатывает вопрос начала приема детей из Белоруссии. Это будет первый случай приема иностранных детей детским лагерем с начала пандемии, сообщил ТАСС директор центра Александр Джеус.

В начале пандемии детские лагеря в России приостановили работу, позднее были введены ограничения на заполняемость. Прием детей на отдых из-за рубежа российские детские здравницы не возобновили. "Орленок" стал первым в РФ детским центром, который возобновил работу со 100% загрузкой.

"Пока, к сожалению, установка такая: мы принимаем только детей из России, но сейчас рассматривается вопрос о приеме детей из Союзного государства", - сказал Джеус.

Он уточнил, что также, при улучшении ситуации с пандемией, есть возможность переговоров со странами СНГ и ШОС о старте приема детей.

"Орленок" - Всероссийский детский центр, в составе которого работают десять детских лагерей - как летних, так и круглогодичных. Из-за пандемии с середины марта 2020 года детские лагеря в России не принимали отдыхающих. С 1 июля 2020 года при соблюдении требований Роспотребнадзора возобновили прием детские санатории и лагеря в Краснодарском крае, имеющие медицинскую лицензию.