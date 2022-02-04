Роспотребнадзор запретил все мероприятия с детьми в Приморье, кроме обучения в классах

ВЛАДИВОСТОК, 4 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор запретил в Приморье любые мероприятия, предполагающие массовое скопление детей, исключение составляет обучение в пределах одного класса или группы в образовательных организациях. Меры приняты из-за ухудшения эпидемической обстановки, сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

"Запрещено проведение любых мероприятий, предполагающих скопления детей, кроме занятий в рамках одного класса, групп в образовательных организациях. Следует приостановить учебный процесс, если заболеваемость COVID-19, ОРВИ, гриппом по учреждению составляет 20%. Временно приостановить реализацию программ дополнительного образования в очном формате. Юридическим лица рекомендовано перевести на дистанционный режим работы максимальное количество сотрудников", - цитируют в сообщении главного государственного санитарного врача края Татьяну Детковскую.

Губернатор края Олег Кожемяко поручил муниципальным властям подготовить соответствующие документы, чтобы на удаленную работу перешли все сотрудники, которые могут выполнять свои обязанности дистанционно.

За сутки в Приморье выявлено 868 случаев коронавирусной инфекции - наибольший прирост за время пандемии. Всего в регионе заболевание перенесли 114 963 человека. На амбулаторном лечении находятся 6 113 пациентов с коронавирусной инфекцией, количество пациентов увеличилось на 21,7%. Вакцинацию прошли 978 543 жителя Приморья.