Межвузовский кампус в Хабаровске создадут с использованием механизмов развития ДФО

ХАБАРОВСК, 4 февраля. /ТАСС/. Механизмы по развитию Дальнего Востока задействуют при реализации крупного проекта создания межвузовского кампуса в Хабаровске. Об этом сообщил в пятницу журналистам министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"И в работе по созданию нового кампуса, и в работе по развитию города должны все механизмы быть задействованы, которые сегодня в РФ нормативно существуют. И в части развития города это комплексное развитие территорий. И механизм ТОР, который сегодня донастраивается, чтобы в рамках него могли реализовываться такие проекты, как Дальневосточный квартал, который в Хабаровске один из первых планируется реализовать. Механизм Дальневосточной концессии, который позволяет, задействуя сегодняшние средства, строить объекты в 3-4 раза быстрее чем напрямую по госпрограмме", - сказал Чекунков.

Он добавил, что к проекту создания межвузовского кампуса может быть применен и механизм арендного жилья. По его словам, это одно их самых перспективных направлений, которое позволит молодым специалистам, студентам, преподавателям приезжать и заселяться в меблированные квартиры стоимостью аренды в два-три раза ниже рыночной.

"Мы обсуждали на совещании по развитию кампуса возможность совмещения и механизма Дальневосточной концессии в части развития технопарка при кампусе. И безусловно работу с Минобрнауки, чтобы приоритезировать создание хабаровского кампуса. И о возможности задействовать механизм арендного жилья, чтобы в рамках кампуса жизнь студентов была максимально комфортной и по минимальным ценам", - сказал Чекунков.

О проекте

Проект межвузовского кампуса является одним из основных проектов флагманской инициативы стратегии развития Хабаровского края. Его цель - создать условия для получения качественного, конкурентоспособного высшего образования по приоритетным направлениям экономики субъекта, России и стран АТР. Масштабная стройка должна стартовать в следующем году, объект планируется сдать в 2026 году.

Проект затронет два независимых участка. Первый, как сообщало региональное правительство, расположится в центре города на месте Педагогического института ТОГУ (Тихоокеанского государственного университета). Второй - в Северном микрорайоне на объединенной территории ТОГУ и Хабаровского государственного университета экономики и права (ХГУЭП). Сначала будет застраиваться этот участок. Там планируется разместить общежития, учебные корпуса, спортивную и социально-культурную инфраструктуру.

Работа в центральной части города, рядом с Педагогическим институтом ТОГУ, планируется после завершения работ на участке в районе улицы Тихоокеанской. Предполагается реконструкция имеющихся капитальных строений с учетом всех существующих требований по сохранению культурно-исторического наследия. Сейчас идет работа экспертов с предварительным эскизным проектом.