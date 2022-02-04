Заболеваемость ковидом среди детей выросла в Приморье на 94% за неделю

ВЛАДИВОСТОК, 4 февраля. /ТАСС/. Детская заболеваемость коронавирусом в Приморье за неделю выросла на 94%, чаще болеют подростки от 15 до 17 лет, сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

"Отмечается рост заболевания среди детей, за неделю он составил 94,4%. Больше всего коронавирусом болеют подростки от 15 до 17 лет, есть случаи заболевания "омикроном" детей от одного года", - цитируют в сообщении главного санитарного врача края Татьяну Детковскую.

Детковская добавила, что за январь заболеваемость коронавирусом в регионе выросла на 56,3%. Министр здравоохранения края Анастасия Худченко отметила, что одна из причин роста заболевания коронавирусом - позднее обращение к врачам. "На сегодняшний день развернуты 2 648 коек в 24 медицинских организациях. На лечении от COVID-19 находятся 1 481 человек, из них тяжелых - 281. Это выше, чем в среднем по стране. Основные причины - циркуляция штамма коронавируса "дельта", люди занимаются самолечением и обращаются за медицинской помощью поздно", - сказала министр.

Глава региона Олег Кожемяко поручил главам муниципальных образований, директорам школ принять все необходимые меры по снижению роста заболевания коронавирусом, измерять у детей температуру на входе в образовательные учреждения. "В случае, если количество заболевших составляет 20% учащихся, следует закрывать школу на карантин. Необходимо соблюдать все санитарные нормы в местах массового скопления людей", - обозначил губернатор.

За сутки в Приморье выявлено 868 случаев коронавирусной инфекции - наибольший прирост за время пандемии. Всего в регионе заболевание перенесли 114 963 человека. На амбулаторном лечении находится 6 113 пациентов с коронавирусной инфекцией, количество пациентов увеличилось на 21,7%. Вакцинацию прошли 978 543 жителя Приморья.