В Москве утвердили предметы охраны Монетного и Печатного двора

МОСКВА, 4 февраля./ТАСС/. Специалисты Мосгорнаследия составили предмет охраны Монетного и Печатного двора в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Специалисты Мосгорнаследия изучили и описали все особенности и ценные элементы Монетного и Печатного двора. Оба комплекса зданий находятся на Никольской улице и являются объектами культурного наследия федерального значения. Результаты работы экспертов ведомства стали основой для составления специального документа - предмета охраны. Все реставрационные работы теперь будут проходить в строгом соответствии с ним", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, Монетный и Печатный двор на Никольской улице - исторически важные объекты с уникальной архитектурой. В документе перечислены все детали, формирующие облик комплексов.

Постройки Монетного двора занимают территорию от Воскресенских ворот до Заиконоспасского монастыря (Никольская, дом 5/1, строения 1, 2 и 4). Трудно разглядеть их и понять настоящие масштабы, находясь на Никольской улице. За фасадами соседних зданий скрыты три обширных двора, разделенные старинными палатами с проездной аркой. Самое старое здание комплекса построено в стиле барокко. Это кирпичные палаты 1697 года. Они расположены в глубине двора, перпендикулярно Никольской. На улицу выходит их боковой фасад, на котором за Казанским собором виден фрагмент изразцового декора.

"Самое старое здание комплекса построено в стиле барокко. Это кирпичные палаты 1697 года. Они расположены в глубине двора, перпендикулярно Никольской. На улицу выходит их боковой фасад, на котором за Казанским собором виден фрагмент изразцового декора", - говорится в сообщении.

Печатный двор расположен по адресу: Никольская улица, дом 15, строение 1. Его обустроили по желанию Ивана Грозного и митрополита Макария, здесь находится родина русского книгопечатания, именно на Печатном дворе в 1564 году увидела свет первая датированная русская книга "Апостол", выпущенная типографским способом. В Смуту 1611 года Печатный двор сгорел, а через девять лет был отстроен заново и интенсивно работал в XVII и XVIII веках, в основном там выпускались богослужебные книги и учебники. В 1703 году по указу Петра I в типографии Печатного двора вышла первая газета, положившая начало русской периодической печати, а в 1722-м типографию передали созданному тогда Святейшему синоду, и до 1917-го тут находилась Московская синодальная типография, одна из самых больших и хорошо оборудованных в России, там имелся уникальный набор шрифтов, включая коптский и сирийский.