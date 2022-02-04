Почти сто команд примут участие в региональном чемпионате по робототехнике на ВДНХ

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Региональные отборочные соревнования "First Robotics Championship - Москва 3.0" пройдут с 17 по 20 февраля на ВДНХ. Их победители примут участие в Национальном чемпионате по робототехнике, сообщила ТАСС вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

Оба состязания проводятся в рамках международной программы First.

"Всего в соревнованиях примут участие почти сто команд, в том числе из московских детских технопарков. Отбор пройдет в несколько этапов. Сначала участникам предстоит защитить проекты, а затем продемонстрировать возможности своих роботов. Оценивать разработки будут опытные эксперты из шести регионов страны", - рассказала Сергунина.

Она уточнила, что соревнования будут проходить в четырех направлениях. Первые три - это программы First Lego League для детей от 4 до 16 лет - Discover, Explore и Challenge. Их участники занимаются наукой, техникой, инженерией и математикой, решая реальные задачи с помощью игрового обучения. В направлениях First Lego League зарегистрирована 81 команда от Москвы и Московской области. В их числе учащиеся столичных детских технопарков "Наукоград" МФЮА, "Москва" и "Мосгормаш".

Также в этом году пройдут состязания в новом направлении - First Tech Challenge. Это программа для развития научных, инженерных и технологических навыков у детей от 12 до 18 лет. Там встретятся ребята с более серьезными разработками в области робототехники. В отборе направления First Tech Challenge будут участвовать 16 команд.

"В этом году конкурсные задания посвящены грузовым перевозкам. Участники представят уникальные разработки, презентуют их, а также продумают стратегию поведения своих роботов в автономном и управляемом режиме во время соревнований на игровом поле", - сказал ТАСС руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Подробности программы

Ребята, которые покажут лучшие результаты, примут участие в Национальном чемпионате по робототехнике "First Robotics Championship - Москва 3.0", который пройдет в "Экспоцентре" на Красной Пресне в марте 2022 года. Он станет финальным этапом для региональных соревнований России и Казахстана сезона 2021-2022 годов и открытого чемпионата для команд стран ближнего и дальнего зарубежья. Победители и призеры получат право на участие в международных состязаниях в Бразилии и России.

First - популярная международная программа робототехнических соревнований. Она направлена на продвижение научных и технологических профессий среди детей и подростков, поддержку школьников, реализующих проекты в этих направлениях.