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На Чукотке продлили сроки получения выплаты за вакцинацию от коронавируса до 28 февраля

Размер выплаты составляет 3 тыс. рублей, ее могут получить люди старше 50 лет и жители сельской местности

ТАСС, 4 февраля. Сроки получения выплаты за вакцинацию от коронавируса для людей старше 50 лет и жителей сельской местности Чукотки продлены до 28 февраля 2022 года, сообщает окружной департамент социальной политики.

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"Единовременную выплату в 3 тыс. рублей могут получить граждане старше 50 лет, прошедшие вакцинацию или повторную вакцинацию от ковида до 1 декабря 2021 года, прописка на территории округа в этом случае не требуется. А также граждане старше 50 лет, вакцинированные или ревакцинированные с 1 декабря 2021 года по 28 февраля 2022 года, при наличии прописки в Чукотском автономном округе и жители округа старше 18 лет, постоянно или временно прописанные в сельской местности, прошедшие вакцинацию с 13 сентября 2021 года либо ревакцинацию с 1 декабря 2021 года по 28 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

Для оформления единовременной выплаты необходимо обратиться в филиалы и пункты социального обслуживания населения с заявлением и копией паспорта. В заявлении необходимо указать сведения о номере банковского счета. Ранее такую выплату можно было получить в срок до 1 февраля.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано около 3,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 2,9 тыс. пациентов выздоровели, 40 умерли. Привито около 29 тыс. человек. Ограничительные меры по коронавирусу на полуострове продлены до конца февраля.

Теги
РоссияЧукотский автономный округПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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