На Чукотке продлили сроки получения выплаты за вакцинацию от коронавируса до 28 февраля

ТАСС, 4 февраля. Сроки получения выплаты за вакцинацию от коронавируса для людей старше 50 лет и жителей сельской местности Чукотки продлены до 28 февраля 2022 года, сообщает окружной департамент социальной политики.

"Единовременную выплату в 3 тыс. рублей могут получить граждане старше 50 лет, прошедшие вакцинацию или повторную вакцинацию от ковида до 1 декабря 2021 года, прописка на территории округа в этом случае не требуется. А также граждане старше 50 лет, вакцинированные или ревакцинированные с 1 декабря 2021 года по 28 февраля 2022 года, при наличии прописки в Чукотском автономном округе и жители округа старше 18 лет, постоянно или временно прописанные в сельской местности, прошедшие вакцинацию с 13 сентября 2021 года либо ревакцинацию с 1 декабря 2021 года по 28 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

Для оформления единовременной выплаты необходимо обратиться в филиалы и пункты социального обслуживания населения с заявлением и копией паспорта. В заявлении необходимо указать сведения о номере банковского счета. Ранее такую выплату можно было получить в срок до 1 февраля.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано около 3,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 2,9 тыс. пациентов выздоровели, 40 умерли. Привито около 29 тыс. человек. Ограничительные меры по коронавирусу на полуострове продлены до конца февраля.