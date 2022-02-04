В Хабаровском крае вложат 16 млн рублей в модернизацию школьных пищеблоков

ХАБАРОВСК, 4 февраля. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае направят 16 млн рублей на ремонт пищеблоков в школах в 2022 году. Об этом сообщила ТАСС начальник управления общего образования министерства образования и науки региона Евгения Матаржук.

"В 2022 году на модернизацию школьных пищеблоков планируются денежные средства в размере около 16 млн рублей", - сказала Матаржук.

Вице-премьер России Татьяна Голикова на этой неделе на заседании рабочей группы по организации бесплатного горячего питания для начальных классов заявила, что несколько школ Республики Крым, Хабаровского края, а также Астраханской и Псковской областей не завершили устранение нарушений санитарных норм на начало 2022 года.

Матаржук сообщила, что во время мониторинга готовности школ к обеспечению бесплатным питанием учеников начальных классов были выявлены замечания на пищеблоках 81 школы. В прошлом и позапрошлом годах в этих школах провели ремонт, для пищеблоков приобрели новое технологическое оборудование. "На эти цели из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края предоставлена субсидия в объеме более 57 млн рублей. Из муниципальных бюджетов израсходовано более 23,5 млн рублей", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в 2022 году на контроле Роспотребнадзора остались пищеблоки школы в селе Лесопильное Бикинского района и школы в селе Догордон Хабаровского района. Для школы в Лесопильном закупили оборудование, там также провели наружные работы по устройству системы водоснабжения. В школе поселка Догордон Хабаровского района провели устройство инженерной системы водоснабжения и канализации внутри учреждения, отремонтировали помещения пищеблока. Оставшиеся работы по системе водоснабжения завершат в теплое время года после окончания учебного года.

Сейчас во всех 373 краевых и муниципальных общеобразовательных организациях созданы условия для получения бесплатного горячего питания. В этом учебном году бесплатным горячим питанием обеспечиваются более 66 тыс. учеников начальных классов. Кроме того, бесплатное одноразовое горячее питание получают учащиеся 5-11-х классов из малоимущих и многодетных семей. Бесплатным двухразовым питанием обеспечиваются школьники с ограниченными возможностями здоровья.