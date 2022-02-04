В Кирове заболеваемость COVID-19 среди детей выросла за неделю в 2,3 раза

КИРОВ, 4 февраля. /ТАСС/. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией среди детей выросла в Кирове в 2,3 раза за неделю. Наибольший рост числа заболевших отмечается среди школьников, сообщила ТАСС в пятницу заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Кировской области Любовь Басарыгина.

"За неделю заболеваемость выросла в 2,3 раза, в основном среди детей школьного возраста", - сказала собеседница агентства.

Ранее министр образования региона Ольга Рысева сообщила ТАСС, что из-за роста заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Кировской области на карантин закрыли 640 школьных классов. Также почти 1 060 классов закрыто на карантин из-за коронавируса.

Эпидемиологическая ситуация в регионе остается сложной. За последние сутки выявлено более тысячи новых заражений коронавирусной инфекцией, на амбулаторном лечении находятся свыше 50 тыс. жителей региона с гриппом и ОРВИ, в том числе свыше 24 700 пациентов с COVID-19. Чтобы усилить первичное звено здравоохранения, в Кирове изменили порядок работы взрослых поликлиник: организованы амбулаторные центры диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции. Пришлось перепрофилировать учреждения, обучить сотрудников, усилить кол-центры и неотложные службы, часть врачей-специалистов перешли на работу в первичное звено, также кировский медуниверситет направил 270 студентов на помощь медикам.

В Кировской области с 11 октября введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, людей старше 60 лет. С 25 октября для доступа в заведения сферы услуг и общепита, фитнес-центры и бассейны, гостиницы, а также для прохода на развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные мероприятия требуется ковид-сертификат. С 22 ноября сертификат необходим при посещении ателье, магазинов стройматериалов и инструментов, магазинов мебели, техники, мобильной связи и некоторых других, а также для прохода в автосалоны, автосервисы, органы государственной власти и местного самоуправления.