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Пандемия COVID-19

В Амурской области число переведенных на удаленку школьников за неделю увеличилось вдвое

Всего на дистанте в данный момент находятся свыше 4 тыс. учащихся региона

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Более 4 тыс. школьников в Амурской области перевели на дистанционную форму обучения из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

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"Растет количество заболевших [ковидом] среди детей 7-14 лет. По этой причине переведено на дистанционную форму обучения свыше 4 тыс. школьников. Для сравнения, неделю назад было чуть более 2 тыс.", - говорится в сообщении.

Кроме того, рост заболевших отмечается и в возрастных группах от 18 до 49 лет.

"На амбулаторном лечении находится 75% от общего числа заболевших. Это еще раз говорит о том, что идет более легкое течение и основная нагрузка ложится на амбулаторно-поликлиническую сеть. Основная доля заболевших - непривитые", - цитирует пресс-служба слова главного санитарного врача области Ольги Кургановой.

С начала пандемии в Амурской области выявлено 59,8 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, умерли 679 человек.

Теги
РоссияАмурская областьПандемия COVID-19
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