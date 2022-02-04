Медики на Алтае будут контролировать потоки пациентов в поликлиниках с помощью видеокамер

БАРНАУЛ, 4 февраля. /ТАСС/. Медики в Алтайском крае будут контролировать и распределять возросший поток пациентов в поликлиниках региона с помощью видеонаблюдения. В медучреждениях установили более сотни видеокамер, на основании данных которых на помощь медикам для перераспределения пациентов будут направлять волонтеров, сообщает Минздрав региона в пятницу.

"Минздравом края принято решение о ряде дополнительных мер, которые помогут оперативнее решать вопросы обслуживания пациентов в поликлиниках. Наплыв посетителей увеличился фактически в два раза, выросло и число вопросов в соцсетях, связанных с вакцинацией и коронавирусом. Чтобы оперативно помочь медорганизациям в привлечении волонтеров, направлении студентов на практику, в изменении логистики пациентов с признаками ОРВИ, расширении мест для их приема, приняли решение установить видеокамеры во всех местах приема пациентов с признаками инфекционных заболеваний", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято на основе данных мониторинга Центра управления регионом. Установка видеокамер завершена в 70% медучреждений, где оказывают первичную медпомощь: установлено и подключено более 100 камер. Видеоизображение будет доступно только в медорганизации и Минздраве края.

"Фактически, в ведомстве будут в режиме онлайн видеть, в какой поликлинике наибольший поток пациентов, и, руководствуясь этим, принимать решение о переброске туда дополнительных сил", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в регионе увеличили вдвое число операторов в кол-центрах и количество бригад неотложной помощи.

В Алтайском крае с начала пандемии коронавирус подтвержден у 138 389 человек, в регионе полностью привиты 1 134 967 человек. В течение недели в крае фиксируют ухудшение эпидситуации в связи с заболеваемостью COVID-19 и ОРВИ. В регионе на карантин по COVID-19 полностью закрыты семь учреждений образования, частично - 219 школ и 62 группы в детских садах. С 1 февраля в дистанционном формате работают все учреждения социальной защиты населения, несколько вузов.