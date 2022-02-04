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Власти ФРГ провели "конструктивный разговор" с руководством Telegram по работе в стране

В МВД Германии сообщили, что стороны договорились активизировать обмен мнениями

БЕРЛИН, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Германии провели первый "конструктивный разговор" с руководством Telegram относительно деятельности мессенджера в ФРГ и договорились продолжить и активизировать сотрудничество. Об этом в пятницу на своей странице в Twitter сообщила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер.

"Мы связались с руководством Telegram. В ходе первоначального конструктивного разговора по поводу дальнейшего сотрудничества мы договорились продолжить и активизировать обмен [мнениями]", - отметила Фезер. "Данный шаг является большим успехом, на который мы будем опираться", - подчеркнула она.

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