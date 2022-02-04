В Бурятии для студентов колледжей продлили дистанционное обучение до 12 февраля

УЛАН-УДЭ, 4 февраля. /ТАСС/. Студенты колледжей и техникумов Бурятии продолжат обучение в дистанционном формате до 12 февраля. Об этом сообщили журналистам в пятницу в республиканском оперативном штабе.

Удаленку ввели с 24 января из-за роста заболеваемости ковидом в регионе.

"В указ главы Бурятии внесены изменения, касающиеся обучения студентов в ссузах республики. Согласно им, дистанционное обучение продлено по 12 февраля включительно", - сообщили в оперштабе.

По данным анализа санитарно-эпидемиологической службы, заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в возрастной группе 15-17 лет выросла почти в четыре раза. Также на дистанционном обучении до 13 февраля находятся все школы республики.

По состоянию на утро 4 февраля в Бурятии зарегистрировано 94 635 случаев заражения коронавирусом, из них 1 634 - за последние сутки. В стационарах получают лечение 2 042 пациента, занятость коечного фонда составляет 82,4%. На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 30 522 человека.

В регионе продолжается вакцинация. Первым компонентом привито 487 929 человек, вторым - 458 736. Ревакцинацию начали 121 074 человека.