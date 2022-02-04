В Бурятии оштрафовали почти на 4 млн рублей нарушивших режим изоляции в условиях пандемии

УЛАН-УДЭ, 4 февраля. /ТАСС/. Надзорные органы Бурятии за год привлекли к ответственности 345 жителей республики, нарушивших режим изоляции в условиях пандемии коронавируса. Их оштрафовали почти на 4 млн рублей, сообщили журналистам в пятницу в региональном оперштабе.

"В ходе проверок выявляются случаи нарушения режима изоляции больными COVID-19 и контактными лицами. Так, за нарушение режима изоляции с 1 января 2021 года по настоящее время к административной ответственности судами привлечено 345 граждан. На виновных лиц наложены штрафы на общую сумму 3,8 млн рублей", - сообщили в оперштабе.

За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения грозит административная ответственность с наложением штрафа. Для граждан - в размере от 15 до 40 тыс. рублей, для должностных лиц - от 50 до 150 тыс. рублей. Те, кто осуществляет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, могут быть оштрафованы на сумму от 50 до 150 тыс. рублей, также их деятельность может быть приостановлена на срок до 90 суток. Санкция для юридических лиц - штраф в размере от 200 до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

"В связи с продолжающимся в Бурятии ростом заболеваемости COVID-19 усилена работа мобильных групп. Продолжается контроль за соблюдением режима изоляции лицами, находящимися на амбулаторном лечении с новой коронавирусной инфекцией, и контактными лицами", - добавили в оперштабе.

По состоянию на утро 4 февраля в Бурятии зарегистрировано 94 635 случаев заражения COVID-19, из них 1 634 за последние сутки. В стационарах получают лечение 2 042 пациента, занятость коечного фонда составляет 82,4%. На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 30 522 человека.

В регионе продолжается вакцинация. Первым компонентом привито 487 929 человек, вторым - 458 736 человек. Ревакцинацию начали 121 074 человека.