"Единая Россия" работает над созданием семейных МФЦ

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы, глава комиссии партии "Единая Россия" по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова сообщила, что ведется работа по созданию семейных многофункциональных центров, в которых семьи могут обратиться по возникшим вопросам в режиме "одного окна".

"Далее [в работе] создание многофункциональных семейных ресурсных центров. Я лично была в одном из регионов, где уже активно реализуется этот пункт народной программы [партии "Единая Россия"], который, конечно же, в основном ориентируется на региональную инфраструктуру и на поддержку регионов", - сказала она в пятницу в ходе заседания программной комиссии партии "Единая Россия".

"Семья может обратиться в режиме "одного окна", не изучая к какому департаменту относится решение ее проблемы", - пояснила политик.

Как отметила Кузнецова, когда семья попадает в сложную ситуацию, ей некогда выяснять, в какой департамент следует обращаться по возникшему вопросу. "Ей [семье] нужно, чтобы была та структура, куда можно обратиться за решением проблемы. Именно это и подразумевает один из пунктов народной программы", - заключила она.