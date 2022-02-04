Коэффициент распространения коронавируса в Москве третий день подряд держится ниже единицы

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве в пятницу составил 0,99. Таким образом, он держится ниже единицы третий день подряд, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

В России в целом показатель остался на отметке 1,3 - минимальном уровне с середины января. Также впервые с середины прошлого месяца индикатор оказался ниже единицы более чем в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся.

Помимо Москвы, коэффициент составил 0,99 в Подмосковье. В Санкт-Петербурге он равен 1,21, в Свердловской области - 1,23, в Ростовской - 1,37, в Пермском крае - 1,38, в Воронежской области - 1,44, в Самарской - 1,55, в Нижегородской - 1,7. Выше всего показатель в Красноярском крае - там он вырос до 2,45.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Коэффициент применяется при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.