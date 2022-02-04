В парламенте Молдавии обвинили правительство в блокировании поставок "Спутника V"

КИШИНЕВ, 4 февраля. /ТАСС/. Депутаты парламента Молдавии обвинили министерство здравоохранения в блокировке поставок в страну пользующейся повышенным спросом у населения российской вакцины "Спутник V". Об этом говорится в официальном запросе, который направила в ведомство депутат оппозиционного Блока коммунистов и социалистов Инга Сибова.

"Считаем, что кампания по вакцинации в стране провалилась. Одной из причин, я думаю, является отсутствие вакцины "Спутник V", о которой мы давно говорим, но до сих пор ее в стране нет", - цитирует в пятницу слова Сибовой интернет-издание enews.md. Она отметила, что многие жители республики желают вакцинироваться только российским препаратом.

В ноябре прошлого года госсекретарь минздрава Молдавии Зинаида Безверхни сообщила корреспонденту ТАСС, что правительство закупит "предпочитаемую" населением вакцину "Спутник V" для проведения 100 тыс. полных курсов вакцинации и она поступит в страну в течение месяца. Ускорить ее поставки правительство призвал и мэр Кишинева Ион Чебан. Однако бывший президент Молдавии Игорь Додон выступая на телевидении высказал мнение, что правительство намеренно блокирует поставки российского препарата, так как "получило указание на Западе не привозить "Спутник V", а только западные вакцины".

Повышенный спрос на "Спутник"

Весной прошлого года РФ направила в Молдавию и Приднестровье в качестве гуманитарной помощи 172 тыс. доз препарата "Спутник V". Он вызвал повышенный спрос у населения - в Кишиневе и других городах тысячи людей с ночи занимали очереди у прививочных пунктов, где использовался российский препарат. После чего власти Молдавии начали переговоры с Россией о закупке 1 млн доз, однако пришедшее после июльских выборов к власти проевропейское правительство переключилось на закупки у западных производителей.

После новогодних праздников в Молдавии рекордными темпами растет новая волна ковида - в январе суточное количество инфицированных в несколько раз превысило показатели прошлого года, достигнув 5-6 тыс. человек. Специалисты считают, что она будет гораздо сильнее трех предыдущих и этот показатель может удвоиться. В республике до 15 марта действует режим ЧП в области здравоохранения, введен "красный код" безопасности, ограничен доступ в общественные места. Школы и часть госпредприятий и организаций, в числе которых правительство, переведены на удаленный режим работы, полицию обязали усилить надзор за исполнением карантина.

Процесс вакцинации в Молдавии стартовал в марте прошлого года. От ковида привито около 29% жителей республики. Однако стране с населением около 3,4 млн человек, включая непризнанное Приднестровье, необходимо примерно 4,8 млн доз вакцины, чтобы привить 70% жителей. Из этого объема в Молдавию уже поступило более 1,4 млн доз, в основном по линии международной платформы COVAX. В качестве гуманитарной помощи вакцину отправляли также Румыния, Китай, Турция и другие страны.