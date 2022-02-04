Власти ХМАО начнут развивать сельский туризм в регионе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 февраля. /ТАСС/. Комплексное развитие сельского туризма начнется в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). В пятницу правительство региона внесло понятие данного вида туризма в профильный региональный закон, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в своем аккаунте в Instagram.

"Изменен окружной закон "О туризме". Началось комплексное развитие сельского туризма", - написала глава региона по итогам заседания окружного правительства.

По словам Комаровой, в частности, будет проводится обязательная аттестация экскурсоводов, гидов-переводчиков, их работа будет контролироваться.

Согласно информации на сайте правительства Югры, сельский туризм предусматривает посещение сельской местности, малых городов с численностью населения до 30 тыс. человек, в целях отдыха, приобщения к традиционному укладу жизни, ознакомления с деятельностью или участия в сельхозработах без извлечения материальной выгоды.