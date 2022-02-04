Росгидромет планирует создать платформу с доступом ко всей своей информации

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) планирует создать цифровую платформу, которая обеспечит гражданам доступ ко всей информации, которую выпускает ведомство. Об этом сообщил в пятницу глава Росгидромета Игорь Шумаков в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Мы создадим государственную единую цифровую платформу Росгидромета, которая предусматривает использование современных программных и инфраструктурных решений. Самое главное для потребителя - это доступ в режиме "одного окна" ко всем сервисам и всей продукции, которая выпускается Росгидрометом", - сказал Шумаков.

По его словам, это позволит создать экосистему сервисов Росгидромета в будущем.

Шумаков сообщил, что Росгидромет выступает за разумный подход на пути к углеродной нейтральности России - при борьбе с глобальным потеплением должно учитываться устойчивое экономическое развитие страны. О

"Российская Федерация уделяет огромное внимание вопросам изменения климата. <…> Мы выступаем прежде всего за разумный подход к достижению углеродной нейтральности. Что это означает? Это прежде всего - в борьбе с изменением климата надо непременно учитывать необходимость устойчивого экономического развития страны и обеспечение благополучия наших граждан и граждан других стран мира", - сказал Шумаков.

По его словам, важную роль в достижении углеродной нейтральности играют развитие лесных экосистем, атомной энергетики, гидроэнергетики и других альтернативных источников энергии.

Глава Росгидромета отметил важность акцентирования на данных аспектах в вопросах обсуждения Парижского соглашения на мировой арене и напомнил об успехе на 26-й рамочной Конвенции ООН, где удалось обеспечить учет лесных экосистем страны при выполнении обязательств соглашения. Шумаков сообщил, что подготовка к очередной встрече уже идет, и важность данного направления будет подчеркнута вновь. "Сейчас ведем подготовку к 27-й конференции [ООН], которая состоится Шарм-эш-Шейхе в конце этого года. Надеемся и оттуда вернемся с победой", - заключил он.