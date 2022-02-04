Российский экологический оператор предложил отнести компостирование отходов к утилизации

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) предложил отнести заводы компостирования к объектам утилизации, соответствующие изменения в законодательство прорабатываются вместе с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Об этом сообщает в пятницу пресс-служба РЭО.

Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

"Чтобы инвесторы готовы были вкладываться в строительство объектов по компостированию, для них необходимо обеспечить государственную поддержку и тем самым гарантировать возврат инвестиций. Но пока непонятно, каким образом классифицировать такие заводы - как объекты утилизации, обработки или обезвреживания отходов. Для того, чтобы изменить ситуацию, надо отнести такие заводы к объектам утилизации отходов. Поэтому предлагается внесение ряда изменений в законы и нормативные акты", - заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев по итогам заседания рабочей группы по обращению с отходами экспертного совета по вопросам ЖКХ при ФАС.

В частности, предлагается внести поправки в федеральные законы "Об отходах производства и потребления" и "О качестве и безопасности пищевых продуктов".

"Одной из целей, поставленных президентом до 2030 года, является снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза. Без строительства объектов по компостированию достичь цель по утилизации 50% отходов невозможно. Для достижения таких показателей, по нашим оценкам, необходимо дополнительно создать такие объекты мощностью 12,3 миллиона тонн. Мы предлагаем внести поправки в законы в части гармонизации понятийного аппарата, в частности дополнить его понятием "пищевые отходы" и уточнить виды деятельности по обращению с отходами, которые возможно осуществлять в отношении пищевых отходов", - добавил заместитель генерального директора РЭО Алексей Макрушин.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только по нацпроекту "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.