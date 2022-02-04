В Курганской области в четыре раза вырастет финансирование углубленной диспансеризации

ТАСС, 4 февраля. Территориальный фонд ОМС Курганской области увеличит финансирование профилактической программы обследования здоровья населения до 55 млн рублей в 2022 году, это в четыре раза больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в пятницу на странице департамента здравоохранения региона во "ВКонтакте".

"Более 12 тыс. зауральцев прошли углубленную диспансеризацию в прошлом году. На данные цели Территориальный фонд ОМС Курганской области направил более 13 млн рублей. В 2022 году ТФ ОМС Зауралья выделяет на профилактическую программу обследования здоровья зауральцев более 55 млн рублей. На эти средства углубленную диспансеризацию смогут пройти около 50 тыс. жителей региона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что углубленная диспансеризация необходима в первую очередь тем, кто переболел новой коронавирусной инфекцией (через два месяца после перенесенного заболевания) и имеют хронические патологии.

Углубленная диспансеризация проводится в несколько этапов. На первом этапе выявляют признаки развития хронических неинфекционных заболеваний, на втором проводят дополнительные обследования для уточнения диагноза заболевания, в том числе выполняют компьютерную томографию легких, эхокардиографию для выявления патологических процессов в сердце и доплеровское исследование сосудов нижних конечностей.

По данным регионального департамента здравоохранения на 3 февраля, за сутки было выявлено 804 новых случая заражения коронавирусом. Тогда как еще неделю назад, 24 января, фиксировалось 117 случаев, и продолжительное время до этого показатель не превышался. В регионе выявлены первые случаи заражения штаммом "омикрон". Также здесь с 16 января организации общественного питания могут работать только до 23:00, до конца февраля отменено требование предъявлять ковид-сертификаты при посещении заведений общепита, торговых и торгово-развлекательных центров и ряда других, но усилен контроль за нарушениями эпидемиологических требований.