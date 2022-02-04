МГЕР возобновила работу текстовой горячей линии для волонтерской помощи слабослышащим

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. "Молодая гвардия Единой России" (МГЕР) возобновила работу текстовой горячей линии для оказания волонтерской помощи слабослышащим людям. Об этом в пятницу сообщил и.о. председателя координационного совета движения Антон Демидов.

"Сейчас для людей с нарушением по слуху мы проводим информационные кампании о работе горячей линии. Во время обхода волонтеры раздают памятки с номером телефона горячей линии и правилами обращения на нее. В регионах с большим количеством слабослышащих в волонтерские штабы мы привлечем людей, владеющих языком жестов, чтобы в случае обращений мгновенно реагировать на ситуацию", - передает слова Демидова пресс-служба движения.

В пресс-службе уточнили, что работа проводится совместно с благотворительным фондом "Добро в действии" и Всероссийским обществом глухих. Заявки поступают на телефон горячей линии по номеру +7 964 502-21-32 в виде СМС-сообщения, после чего волонтеры с сурдопереводчиками связываются со слабослышащими и глухими людьми по видеосвязи, чтобы уточнить подробную информацию. Как сообщил президент общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" Станислав Иванов, планируется усилить работу волонтерского корпуса и адресно довести информацию о возможности получить помощь до каждого, кто в ней нуждается.

В апреле 2020 года добровольцы "Молодой гвардии Единой России" начали доставлять продукты питания и медикаменты людям с нарушением слуха, текстовые заявки обрабатывались на специальной горячей линии, а для работы привлекались сурдопереводчики.