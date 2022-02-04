Число выезжающих за рубеж ученых РФ в пандемию уменьшилось вдвое

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Количество выезжающих за рубеж на работу или стажировку ученых России в условиях распространения коронавируса уменьшилось почти в два раза с 2019 года и составило в 2021 году 277. Такие данные получили сотрудники НИУ "Высшая школа экономики" по результатам исследования 566 организаций, подведомственных Минобрнауки России, сообщается в пятницу на сайте министерства.

Отмечается, что участниками исследования стали вузы (33%), а также научно-исследовательские институты, национальные исследовательские и государственные научные центры (67%), расположенные во всех округах страны.

"Пандемия COVID-19 ожидаемо внесла коррективы в программы академической мобильности. Количество выезжающих за рубеж российских ученых в условиях распространения коронавируса уменьшилось. Так, в 2019 году из России на работу или стажировку выехало 540 ученых, в 2021 году - 277. При этом входящий поток практически не изменился, и численность иностранных исследователей, принятых в вузы и научные организации РФ, в 2021 году почти в 2,5 раза превысила количество выезжавших из страны: в 2019 году в Россию приехали 815 иностранных исследователей, в 2020 году - 740, в 2021 году - 678", - говорится в сообщении.

За рубеж, по данным исследования НИУ ВШЭ, чаще всего выезжают молодые ученые, которые занимаются научной деятельностью в сфере естественных наук (73%). На втором месте среди российских исследователей, которые работали или стажировались за пределами РФ, представители технических (14%) и сельскохозяйственных (6%) наук. Менее мобильны представители гуманитарных (4%) и медицинских (2%) наук.

Как правило, российские исследователи выезжали на короткий срок (до одного года) для проведения совместных исследований. С 2019 по 2021 год доля поездок в рамках совместных международных проектов возросла с 74% до 84%. В топ-10 стран, куда за три последних года чаще всего выезжали ученые РФ, входят Германия, Франция, США, Китай и Вьетнам.

Приезжают в Россию для работы также в основном ученые, занятые в области естественных (44%) и технических (35%) наук. Большинство из них моложе 30 лет, со степенью PhD. Наиболее привлекательны для иностранцев научные организации, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирской и Томской областях. Как правило, иностранные ученые приезжают для работы в российских вузах, около трети из них - для учебы или прохождения стажировки. Более половины зарубежных исследователей, приехавших в Россию за последние три года, прибыли из стран СНГ, Китая, Германии, Индии и США.

Академическая мобильность аспирантов

Как выяснили исследователи, среди временно выезжающих за рубеж российских аспирантов выросла доля тех, кто моложе 30 лет. Наиболее мобильны аспиранты, обучающиеся в вузах, которые расположены в крупных городах РФ (90%). За последние три года чаще всего за рубеж выезжали аспиранты из Санкт-Петербурга (46%), Москвы (11%) и Томской области (9,5%).

"Многие исследователи, преподаватели, аспиранты получили ценнейший опыт работы в международных командах, повысили свою квалификацию. Весьма заметно выглядит и приток иностранных ученых. Даже в ковидный период эти процессы не прекратились, хотя их интенсивность по понятным причинам снизилась. Это, безусловно, позитивный результат. Обмен знаниями и опытом - необходимое условие развития науки и образования, и прямые личные контакты ученых в рамках совместных исследований и образовательной деятельности - одна из наиболее эффективных его форм", - сказал первый проректор НИУ ВШЭ Леонид Гохберг, слова которого приводятся в сообщении.