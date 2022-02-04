На Ямале более 95% пациентов с коронавирусом болеют в легкой форме

ТАСС, 4 февраля. Свыше 15 тыс. человек заражены в данный момент коронавирусом в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), при этом 96% пациентов болеют в легкой степени. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в пятницу.

"На сегодня в регионе коронавирусом болеют около 15 000 человек. В 96% случаев болезнь протекает в легкой форме и не требует госпитализации", - говорится в сообщении.

Региональные власти обеспечивают всех амбулаторных пациентов противовирусными препаратами по льготе. За всю пандемию выдано 185 тыс. рецептов, обеспечено 60 тыс. человек.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено более 80 тыс. случаев заражения коронавирусом, в том числе омикрон-штаммом. По данным на 4 февраля, за последние сутки зафиксировано 1 969 случаев, три недели назад фиксировалось еще около 100 случаев ежесуточно. Примерно 40% от всех заразившихся составляют дети и подростки.

В ЯНАО введена обязательная вакцинация ряда категорий населения и обязательная самоизоляция для непривитых лиц старше 60 лет. В регионе запрещены все массовые мероприятия и работа заведений общепита по ночам, введены QR-коды, режим повышенной готовности продлен до 31 марта. Удаленка для школьников и воспитанников детских садов продлена до 19 февраля.