Власти Сочи оценили ремонт подпорных стен в городе в 1 млрд рублей

СОЧИ, 4 февраля. /ТАСС/. Восстановление подпорных стен в Сочи, удерживающих от обрушения находящийся за ними массив грунта, требует финансирования в размере около 1 млрд рублей, сообщает администрация города в пятницу.

"В Сочи насчитывается около 2,5 тыс. подпорных стен, большая часть из которых построена еще в советское время. Из них всего 15 объектов находятся в муниципальной собственности. Только на их восстановление необходимо изыскать 1 млрд рублей", - говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что протяженность береговой линии Большого Сочи составляет около 104 км. На большей части побережья отмечается деградация пляжной полосы. В городе сейчас зафиксировано 228 оползневых участков на улично-дорожной сети.

В Сочи сформировался сложный рельеф местности, имеется много склонов, оползневых участков. По данным администрации города, в 2020-2021 годах было отремонтировано 11 оползневых участков вдоль автомобильных дорог на общую сумму 700 млн рублей.